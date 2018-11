Pour Halloween, il déguise son fils... en Hitler

Bryant Goldbach d’Owensboro, dans le Kentucky, a de toute évidence pris la mauvaise décision – c’est le moins qu’on puisse dire – en choisissant les costumes d’Halloween pour sa famille. Des photos du père, vêtu d’une réplique parfaite d’un uniforme de SS et de son fils arborant une croix gammée et une moustache d’Hitler «comme le vrai», font le tour de la Toile.

L’indignation est grande et c’est compréhensible. L’éventail des commentaires va de la compassion pour le petit garçon («Le costume du père est à vomir. Mais le fait qu’il déguise ainsi son enfant me brise le cœur») aux menaces («La qualité des déguisements est trop bonne pour qu’ils soient considérés comme de simples costumes d’Halloween. Il faut faire disparaître ce paquet de nazis!») en passant par la réprimande («Ce père devrait suivre des cours pour apprendre à éduquer ses enfants»).

«De mauvais goût»

Bryant Goldbach, qui ne s’est exprimé au sujet de l’incident que quelques jours après la diffusion de la photo, avoue ne pas avoir réfléchi. «Je pense que faire porter cette tenue à mon enfant était de mauvais goût. Et peut-être que c’est aussi valable pour mon propre costume. L’idée, c’était de nous déguiser – comme tous les ans – en personnalités historiques», déclare-t-il.

Dans sa déclaration sur Facebook, on peut lire: «On a vu des gens déguisés en meurtrier en série, en diable et en monstres sanglants. Ça n’intéresse personne. Mais quand mon petit garçon et moi, on se déguise en personnalités historiques, on se fait insulter et on reçoit des menaces. On a eu le désagréable plaisir de devoir nous débattre face à la gauche soi-disant tolérante».

Les bons conseils du rabbin

Le célèbre rabbin, Gary Mazo, a donné quelques conseils au papa fan d’histoire et de déguisements en soulignant: «Le fait que Bryant Goldbach ignore le caractère potentiellement humiliant des costumes est un triste reflet de notre société. En règle générale, si ton costume rappelle un événement lors duquel des millions de gens sont morts, tu ferais peut-être bien d’en choisir un autre».

(L'essentiel)