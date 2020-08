Au Groenland, la calotte glaciaire continue de fondre

Au Groenland, la fonte de la calotte glaciaire est irrémédiable, selon des scientifiques avançant qu'elle continuerait à rétrécir «même si le réchauffement climatique s'arrêtait aujourd'hui», car les chutes de neige ne compensent plus les pertes de glace. «Les glaciers du Groenland ont en quelque sorte franchi un point de non-retour, où les chutes de neige qui reconstituent la calotte glaciaire chaque année ne peuvent plus contrebalancer la glace qui s'écoule des glaciers vers l'océan», a expliqué l'Université d'Ohio State, où travaillent les auteurs de l'étude publiée par la revue Nature Communications Earth and Environment.

Le changement climatique pèse lourd sur les glaciers et la fonte de la calotte glaciaire menace des dizaines de millions de personnes à travers le monde. Dans les années 1980 et 1990, la calotte glaciaire perdait environ 450 gigatonnes (environ 450 milliards de tonnes) de glace par an, remplacée par les chutes de neige, ont relevé les scientifiques après l'analyse de quelque 40 ans de données. À partir des années 2000, la fonte s'est accélérée, grimpant à 500 gigatonnes, mais n'a pas été compensée par les chutes de neige. «La calotte glaciaire du Groenland perd de sa masse à un rythme accéléré au XXIe siècle, ce qui en fait le plus important contributeur à l'élévation du niveau de la mer».

Toutefois, si la fonte des glaciers groenlandais liée au changement climatique est extrêmement préoccupante, d'autres membres de la communauté scientifique estiment prématuré de parler d'un point de non-retour. «Nous ne savons pas de combien les concentrations en gaz à effet de serre vont augmenter», a expliqué Ruth Mottram, climatologue de l'Institut danois de météorologie (DMI). Les résultats publiés dans Nature montrent que «même si nous stabilisions les températures (et les émissions de gaz à effet de serre) au niveau actuel, la calotte glaciaire continuerait de fondre, mais seulement jusqu'à ce que sa taille soit à nouveau en équilibre avec le climat», a-t-elle indiqué.

(L'essentiel/afp)