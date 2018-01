Soigner les enfants séquestrés sera très long

Une longue prise en charge sera nécessaire pour reconstituer psychologiquement des enfants affamés et enchaînés par leurs parents à leur domicile en Californie, ont averti mardi des experts. Ces spécialistes ont livré en conférence de presse quelques détails sur les treize frères et sœurs séquestrés dans une «maison de l'horreur» et libérés dimanche à Perris, une petite ville du sud de l’État.

Les victimes (dont une de deux ans à peine) ont été hospitalisées. Sept membres de cette fratrie sont des adultes que les enquêteurs ont d'abord pris pour des mineurs. «Ils sont petits et il est très clair qu'ils sont dénutris», a décrit Mark Uffer, responsable d'un centre médical local. «Ils ont enduré un calvaire extrêmement traumatisant».

Mauvais traitements et famine

Les parents, Louise et David Turpin, âgés respectivement de 49 et 57 ans, ont été écroués après avoir été bien en peine d'expliquer la raison pour laquelle ils ont ligoté certains de leurs enfants à leur lit, avec l'aide de chaînes et de cadenas. Une caution de neuf millions de dollars a été fixée pour leur éventuelle remise en liberté conditionnelle.

Ces enfants «vont requérir une prise en charge psychologique et psychiatrique sur le long terme, en raison des épisodes prolongés de mauvais traitements et de famine auxquels ils ont été soumis», a souligné la docteure Sophia Grant, à ce même point presse.

(L'essentiel/AFP)