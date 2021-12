«J’ai surfé dans des eaux d’égout, c’est répugnant»

Déjections humaines, lingettes, tampons... Les eaux usées non traitées évacuées dans la mer et les rivières charrient leurs lots de rejets nauséabonds, suscitant l’ire des riverains qui se mobilisent contre ces pratiques, autorisées dans certaines circonstances. «J’ai surfé dans des eaux d’égout sur cette côte, c’est répugnant», témoigne Stuart Davies, membre de l’association Surfers Against Sewage (SAS), interrogé par l’AFP sur la digue de la station balnéaire de Brighton.

A deux pas, l’ouverture grillagée d’un déversoir d’orage pointe discrètement sous un môle de pierre, donnant directement sur la plage et la populaire jetée, avant d’être lentement immergée par la marée montante. Des infrastructures similaires jalonnent les côtes britanniques.

En cas de rejet, «vous remarquez tout à coup l’odeur d’égout, vous sentez les excréments et vous pouvez en voir, ainsi que d’autres choses jetées par les gens dans les toilettes», détaille-t-il. Il y a la couleur aussi, «brunâtre».

Hausse de 87,6% des rejets en un an

Par très fortes pluies, les compagnies des eaux peuvent procéder à ces déversements afin d’éviter l’engorgement d’un réseau d’égout datant souvent de l’époque victorienne et donc des remontées vers les bâtiments.

Selon l’association SAS, qui milite pour des eaux propres, les compagnies des eaux ont signalé plus de 5500 rejets sur l’année achevée fin septembre, soit une hausse de 87,6% en un an.

L’association, qui a développé une application pour alerter nageurs et surfeurs, relève que de plus en plus de rejets interviennent lors d’«épisodes de pluie normaux», et non des précipitations exceptionnelles. Elle estime aussi le chiffre largement sous-estimé car il ne concerne que les eaux côtières.

Ces rejets sont utilisés comme «un moyen régulier de rejeter des eaux usées», souligne Hugo Tagholm, directeur de SAS, à l’AFP.

Une «potion mortelle»

Les cours d’eau ne sont pas épargnés. Selon l’Agence de l’environnement, seulement 14% des rivières anglaises étaient considérées comme écologiquement satisfaisantes en 2020.

Le Dr Christian Dunn, du département de sciences naturelles de l’université galloise de Bangor, parle d’une «potion mortelle» combinant eaux usées, pollution agricole et industrielle, susceptible d’exterminer toute vie aquatique.

Les nageurs font les frais aussi de la présence d’agents pathogènes. Par une grise matinée de décembre, Susan Moate ne renonce pas à sa plongée quotidienne dans l’eau froide et opaque de la rivière Ouse, qui coule à Lewes.

Si les bienfaits pour sa santé mentale sont énormes, plus question pour cette professeur de violon de 38 ans d’immerger sa tête, après des otites à répétition. Normal, lui a dit le médecin, quand on nage «dans de l’eau sale».

61’704 heures de déversements

«Nous savons que notre performance doit s’améliorer», concède l’usine de traitement des eaux Southern Water dans un communiqué, disant consacrer «2 milliards de livres pour réduire les incidents polluants de 80% d’ici 2025».

L’entreprise de traitement des eaux a été condamnée en juillet à une amende record de 90 millions de livres (106 millions d’euros) après avoir reconnu près de 7000 rejets illégaux dans la mer et des rivières entre 2010 et 2015.

Ces divers déversements ont duré «61 704 heures au total, l’équivalent de plus de sept ans», a souligné l’Agence de l’environnement.

En novembre, l’Agence de l’environnement et le régulateur du secteur ont annoncé enquêter après que certaines entreprises ont admis des rejets non autorisés. Sous forte pression de l’opinion, le gouvernement a fini par inclure dans sa nouvelle loi post-Brexit sur l’environnement, l’obligation pour les compagnies des eaux de réduire «significativement» les rejets des déversoirs d’orage.

(L'essentiel/AFP)