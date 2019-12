Il invite sa classe entière à assister à son adoption

His school principal said the soon-to-be adopted boy invited his teacher and classmates to the ceremony because, he said, he wanted his whole family to be there on his special day https://t.co/XYtCdMAoj1— The New York Times (@nytimes) December 8, 2019

La cour du comté de Kent (Michigan) a vécu un moment unique, jeudi dernier. En ce Jour de l'Adoption, trente-sept enfants se sont succédé dans une salle d'audience afin d'être «affectueusement et officiellement accueillis par leur famille», peut-on lire sur Facebook. Parmi ces bambins figurait Michael, 5 ans. Tout heureux de commencer une nouvelle vie, le petit garçon tenait à ce que toute sa classe assiste à son adoption.

Visiblement détendu, l'enfant a pris place dans la salle d'audience à côté de ses nouveaux parents, raconte la BBC. Derrière lui, ses copains et copines n'ont rien raté de la séance, exhibant baguettes en bois surmontées de coeurs en papier. Pendant l'audience, chacun des camarades du jeune garçon a pu se présenter et expliquer les raisons de sa présence. «Michael est mon meilleur ami», a par exemple confié Steven. «Mon nom est Lili et j'aime Michael», a déclaré une fillette.

Pour l'occasion, la juge Patricia Gardner portait des décorations de Noël en guise de collier. «Nous avons commencé l'année scolaire en tant que famille. La famille, ce n'est pas forcément une histoire d'ADN. C'est du soutien et de l'amour», a expliqué l'enseignante de Michael. Des applaudissements et des cris de joie ont résonné dans la salle d'audience une fois l'adoption officialisée. Interrogé par une télévision locale à la sortie du tribunal, Michael a simplement déclaré: «J'aime mon papa!»

(L'essentiel/joc)