La veuve de l’ex-​​président Sadate est décédée

«La présidence de la République pleure avec une immense tristesse Jihane el-Sadate, épouse du feu président Anouar el-Sadate, héros de la guerre et de la paix», selon le communiqué officiel, qui souligne que l’ancienne première dame était «un modèle pour les femmes égyptiennes», a indiqué ce vendredi, la présidence égyptienne.

Jihane el-Sadate était jeudi encore dans un état «critique», a déclaré son fils Mohamed Anouar el-Sadate, cité par le journal local Youm7. Elle a été hospitalisée plusieurs semaines en Égypte, après un voyage aux États-Unis pour des soins, selon la même source. Selon le communiqué, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a décidé de la décorer, à titre posthume, de l’ordre de l’intégrité.

Enseignante aux USA

Née au Caire en 1933 d’une mère anglaise et d’un père égyptien, elle a été la seconde épouse du président Sadate qu’elle a épousé en 1949. Ce dernier a été assassiné le 6 octobre 1981, à l’âge de 63 ans par des islamistes.

Tour à tour universitaire et diplomate, Jihane el-Sadate a été une importante personnalité publique des 50 dernières années en Égypte. Elle enseignait jusqu’à cette année à l’université du Maryland aux États-Unis. Charismatique, elle s’est investie dans les œuvres caritatives et particulièrement dans la cause des femmes.

(L'essentiel/AFPE)