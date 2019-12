Trump se félicite des lois pro-​​armes du Texas

Donald Trump a adressé lundi ses condoléances aux victimes d'une fusillade survenue la veille dans une église au Texas, lors de laquelle des paroissiens ont abattu le tireur, et s'est félicité des lois pro-armes en vigueur dans cet État ayant permis selon lui d'épargner des vies. «Nous prions pour les familles des victimes et la congrégation où a eu lieu hier (NDLR: dimanche) l'attaque dans une église. Cela a été stoppé en 6 secondes grâce aux courageux paroissiens qui ont agi pour protéger 242 fidèles», a tweeté le président américain. «Des vies ont été sauvées grâce à ces héros, et les lois du Texas leur permettant de porter des armes!», a-t-il estimé.

Our prayers are with the families of the victims and the congregation of yesterday's church attack. It was over in 6 seconds thanks to the brave parishioners who acted to protect 242 fellow worshippers. Lives were saved by these heroes, and Texas laws allowing them to carry arms!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2019

Les paroissiens avaient abattu dimanche l'homme qui avait ouvert le feu pendant un service religieux retransmis en direct, faisant deux morts parmi les fidèles. «Deux membres de l'église ont riposté par balle, touchant le suspect qui est mort sur place», avait précisé à la presse le chef de la police de la ville de White Settlement, J. P. Bevering.

Le Texas, État profondément républicain, passe pour être l'un des plus libéraux en matière de législation sur les armes à feu. En novembre 2017, un assaillant avait tué par balle 26 fidèles en plein culte dominical dans une église baptiste à Sutherland Springs, au Texas. Le tireur était mort, touché de plusieurs balles à l'issue d'une course poursuite avec deux civils qui l'avaient pris en chasse.

(L'essentiel/afp)