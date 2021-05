La Russie serre la vis en vue des législatives

Les députés russes ont adopté en première lecture, mardi, une loi visant à interdire aux membres d’une organisation classée «extrémiste» de se présenter aux législatives, une mesure considérée comme visant le mouvement de l’opposant emprisonné Alexeï Navalny.

Un total de 293 députés ont voté en faveur du texte et 45 contre. Les organisations de l’opposant sont actuellement en procès, le Parquet ayant demandé qu’elles soient classées «extrémistes» à quatre mois des législatives de septembre, sur fond d’impopularité du parti au pouvoir, Russie unie.

Une formalité

Pour entrer en vigueur, la loi doit encore être adoptée en deuxième et troisième lectures par la Douma, puis passer devant le Conseil de la Fédération, chambre haute du Parlement, des étapes qui sont généralement une formalité dans des institutions contrôlées par le Kremlin. La deuxième lecture est prévue le 25 mai.

Depuis le début de l’année, les autorités russes ont multiplié les offensives judiciaires contre Alexeï Navalny et les activités de ses organisations.

Malgré Poutine

Ce scrutin pourrait être délicat pour Russie unie, touché par la lassitude des électeurs, par la stagnation économique et les scandales de corruption, même si Vladimir Poutine reste lui-même populaire, plus de 20 ans après son arrivée au pouvoir.

Alexeï Navalny, inéligible depuis 2017, est incarcéré depuis janvier et a été condamné à deux ans et demi d’emprisonnement pour une affaire de fraude datant de 2014, largement considérée comme politique. Son arrestation est intervenue à son retour en Russie, après une convalescence de plusieurs mois à la suite d’un empoisonnement dont il accuse le Kremlin.

Critiques du Parti communiste

Le texte voté mardi interdit à toute personne impliquée dans une organisation «extrémiste» de se présenter aux élections législatives. Rétroactif, il vise toute personne ayant occupé un poste à responsabilité dans une organisation jusqu’à cinq ans avant sa qualification d'«extrémiste», une durée ramenée à trois ans pour les simples militants ou sympathisants.

Le vote de ce texte a été marqué par les critiques de certains députés du Parti communiste et de Russie juste, dont les votes sont le plus souvent conformes aux volontés du Kremlin. «Tant de dispositions constitutionnelles sont violées dans cette proposition de loi que je ne sais même pas comment on peut en discuter et comment on peut voter pour», a dénoncé Valéri Gartoung, de Russie juste.

(L'essentiel/AFP)