Un couple se noie dans un ascenseur à Tel-​​Aviv

Un couple s'est retrouvé coincé dans l'ascenseur menant au parking souterrain d'un immeuble résidentiel de Tel-Aviv, samedi dernier. Dean et sa petite amie Stav, tous deux âgés de 25 ans, tentaient de rejoindre leur voiture quand le drame s'est joué. Ils n'ont pas survécu. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé au lendemain du drame qu'une enquête serait ouverte pour comprendre les circonstances exactes de la mort du couple. En effet, les deux jeunes sont décédés malgré les multiples appels aux services d'urgence pour leur porter secours.

Samedi, alors que de fortes pluies inondaient les rues de la ville israélienne, l'ascenseur de l'immeuble du couple s'est bloqué, peut-être à cause d'une panne de courant. Les résidents ont raconté aux médias locaux qu'ils avaient entendu des coups provenant de la cabine et donc prévenu les secours. Mais ces derniers ont mis plus d'une heure à arriver sur place. «Nous avons essayé de les extraire mais seuls, nous ne pouvions pas les sauver», a commenté un voisin dans la presse locale.

Les services d'urgence disent avoir été submergés d'appels de détresse pendant ce week-end de fortes pluies et expliquent ainsi leur retard dans l'intervention. Des plongeurs ont pourtant été envoyés pour tenter de libérer le couple. Ils ont scié le toit de l'ascenseur pour atteindre les victimes mais ne sont pas parvenus à les sauver à temps.

(L'essentiel/cga)