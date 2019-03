Elle abandonne ses cinq enfants et part au soleil

Une mère de famille domiciliée au Texas a été arrêtée en février dernier. Chrystal Walraven, 28 ans, risque jusqu'à 20 ans de prison pour abandon et mise en danger de mineurs. La jeune femme est accusée d'avoir laissé seuls ses cinq enfants, âgés de 15 mois, 3 ans, 6 ans, 10 ans et 12 ans, pour s'offrir quelques jours de vacances. La Texane a expliqué aux autorités s'être rendue à Myrtle Beach (Caroline du Sud) «parce qu'elle avait besoin de s'éloigner de tout ce qui se passait à la maison» et pour tenter sa chance pour un boulot, dit le rapport de police. Son mari avait quitté le domicile quelques semaines plus tôt pour s'installer en Arkansas, a-t-elle ajouté.

Chrystal a passé plusieurs jours avec un ami, se prélassant à la plage et visitant des attractions touristiques pendant que sa progéniture était livrée à elle-même, à plus de 2 000 kilomètres de là. Le 29 août, la directrice de l'école que fréquentaient certains enfants de Chrystal a alerté les autorités, rapporte The State. Elle les avait entendus raconter à des camarades qu'ils devaient rester éveillés toute la nuit et changer les couches de leur petite sœur.

Le jour même, la police a débarqué au domicile de la Texane. Un garçon de 10 ans a ouvert la porte et les officiers ont immédiatement été incommodés par une «odeur insupportable» d'excréments et d'ordures. Ils ont ensuite retrouvé la petite fille de 15 mois dans son berceau. Les policiers ont d'abord cru que le bébé était mort. Mais après avoir retiré sa couverture et frotté son visage, ils ont réalisé qu'elle respirait encore. Les enfants ont été temporairement placés dans un foyer avant d'être pris en charge par un membre de la famille.

(L'essentiel/joc)