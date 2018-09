La réforme des retraites met les Russes en colère

Des milliers de Russes ont manifesté dimanche contre la très impopulaire réforme des retraites à l'appel de l'opposant emprisonné Alexeï Navalny. Au même moment, le pays se rendait aux urnes pour des élections locales et régionales, dont celle du maire de Moscou. Au total, la police a arrêté plus de 290 personnes dans toute la Russie, notamment à Ekaterinbourg dans l'Oural et à Omsk en Sibérie, lors de ces protestations dont la majorité ont été interdites par les autorités, selon l'organisation OVD-Info, spécialisée dans le suivi des arrestations.

A Moscou, au moins 2 000 personnes se sont rassemblées sous haute surveillance policière sur la place Pouchkine, dans le centre de la capitale russe, aux cris de «Poutine est un voleur!» et «A bas le Tsar!», selon des journalistes de l'AFP sur place. A Saint-Pétersbourg, environ un millier de personnes sont sorties dans les rues, scandant «Honte!».

«Goutte de trop»

«Le pouvoir a tout pris jusqu'à la dernière miette. Ma mère, mon mari vont travailler plus longtemps. C'est la goutte de trop, on ne peut plus tenir», a déclaré Tatiana Rechetskaïa, une manifestante moscovite de 21 ans. «On dépense de l'argent pour l'armée en Syrie, en Ukraine, pour les amis du président, mais rien pour les retraités», a fustigé Olga Tchenouchka, une employée de 44 ans.

Les autorités russes sont confrontées depuis plusieurs mois à une fronde inhabituelle face au projet du gouvernement d'augmenter l'âge de départ à la retraite, qui était resté inchangé depuis près de 90 ans dans un pays où l'espérance de vie reste à la peine, surtout pour les hommes. Le président Vladimir Poutine, qui s'était dans un premier temps distancé du projet, l'a finalement endossé, proposant fin août un assouplissement de la réforme. Son annonce mi-juin, le jour du lancement de la Coupe du monde de football en Russie, avait provoqué une chute de sa cote de popularité.

Navalny en prison

Les manifestations de dimanche se déroulent à l'appel du principal opposant au Kremlin, Alexeï Navalny, qui purge une peine de 30 jours de prison pour une manifestation organisée en janvier. Des dizaines de ses partisans avaient été arrêtés par la police ces derniers jours. Ces manifestations se sont déroulées alors que les Russes étaient appelés aux urnes pour des élections qui concernent des postes de gouverneurs, de députés locaux et d'autres responsables dans diverses régions.

L'élection à Moscou, le scrutin le plus symbolique, devrait sans surprise voir la réélection du maire Sergueï Sobianine, faute d'opposition réelle et fort du soutien du Kremlin et du parti au pouvoir, Russie Unie. Faute de suspense, le véritable indicateur du scrutin sera la participation.

(L'essentiel)