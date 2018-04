Pour un «cessez le feu durable» en Syrie

Recep Tayyip Erdogan, Vladimir Poutine et Hassan Rohani "ont réaffirmé leur détermination à coopérer activement en Syrie en vue de parvenir à un cessez-le-feu durable entre les belligérants", d'après le communiqué publié à l'issue du sommet.

Moscou et Téhéran, qui soutiennent Damas, et Ankara, qui appuie des rebelles syriens, sont les parrains du processus d'Astana qui a notamment permis la mise en place de quatre «zones de désescalade» visant à réduire les affrontements en Syrie.

L'échec de la dernière rencontre

Mais la quête d'un règlement du conflit syrien, qui a fait plus de 350 000 morts depuis 2011, patine notamment du fait des intérêts contradictoires de Moscou, Ankara et Téhéran et de divergences sur le sort du président syrien Bachar al-Assad.

La dernière rencontre entre les trois dirigeants sur le dossier syrien avait eu lieu le 22 novembre à Sotchi, aboutissant à un Congrès national syrien dans la station balnéaire russe qui s'est soldé par un échec retentissant.

(L'essentiel/afp)