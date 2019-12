Deux géants des mers entrent en collision

Deux navires de la Carnival Cruise Line sont entrés en collision vendredi matin dans le port de Cozumel. La raison de la collision n'est pas encore claire, mais on soupçonne que le fort vent au Mexique en est responsable. Selon la compagnie maritime, une personne a été blessée dans l'accident. Les photos montrent à quel point les deux paquebots sont endommagés.

Selon la Carnival Cruise Line, les deux navires sont toujours en état de naviguer. Ensemble, le Carnival Legend et le Carnival Glory peuvent transporter plus de 5 500 passagers. Selon un journaliste local, le Carnival Glory a failli entrer en collision avec l'Oasis of Sea. Ce navire est actuellement considéré comme le troisième plus grand navire de croisière au monde.

Look at the damage done to the Carnival Glory after it ran into another ship pic.twitter.com/Gy52HngHr7— Jay Tee (@JayTea1993) December 20, 2019

