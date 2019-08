Kim Jong-​​un «ne veut pas me décevoir»

Malgré un troisième tir de projectiles effectué en huit jour par Pyongyang, le président américain Donald Trump se montre rassurant sur Twitter. Il a exprimé de la confiance par rapport aux intentions du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un,

«Le président Kim ne veut pas me décevoir avec une violation de confiance, il y a bien trop à gagner pour la Corée du Nord», a écrit Donald Trump sur Twitter, en affirmant que ces tests militaires n'étaient «pas une violation» de la déclaration signée entre les deux leaders à Singapour lors de leur sommet en juin 2018. Ces tirs «pourraient» en revanche constituer une violation des résolutions de l'ONU, a écrit le président américain.

Les membres européens du Conseil de sécurité de l'ONU ont condamné jeudi cette récente série d'essais de missiles.

