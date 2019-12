Avis aux touristes: «Il est trop tard pour fuir»

Des milliers de touristes pourraient se retrouver lundi pris au piège dans le sud-est de l'Australie. Les pompiers se préparant à faire face à un regain des incendies qui pourrait se révéler catastrophique en raison d'une nouvelle vague de chaleur.

Des centaines de feux de forêts brûlent actuellement à travers l'immense île-continent. Plus de 30 000 personnes ont été invitées dimanche à évacuer la région touristique d'East Gippsland, dans l'État de Victoria (sud-est). Les autorités redoutent que trois incendies de grande ampleur ne soient attisés par une très forte hausse des températures et des rafales de vent, ce qui pourrait entraîner la coupure de la circulation sur la dernière route principale encore ouverte.

Le commissaire en charge de la gestion des urgences dans cet État, Andrew Crisp, a affirmé que les habitants et les vacanciers se trouvant toujours dans cette région risquent d'être pris au piège. Selon lui, «il est trop tard pour fuir» et ses services sont dans l'impossibilité de leur venir en aide. Sur la page Twitter de Victoria Emergency, il est écrit: «Cachez-vous immédiatement à l'intérieur des bâtiments. C'est le plus sûr là-bas».

An EMERGENCY WARNING - BUSHFIRE has been issued for Bundoora, Greensborough, Mill Park.The safest option is to take shelter indoors immediately. It is too late to leave.More details at https://t.co/9Smu7wPBLc#vicfires pic.twitter.com/dRg5vfKN8a— VicEmergency (@vicemergency) December 30, 2019

Orages secs

L'État voisin de l'Australie-Méridionale, plus à l'ouest, connaît des conditions météorologiques propices aux feux avec, dans certaines zones, des températures dépassant les 40°C et des orages accompagnés de vents violents. Pour un responsable des pompiers de cet État, Brenton Eden, lundi sera une journée «très dangereuse», la foudre ayant déjà déclenché des feux.

«Les vents soufflent par rafales et, malheureusement, le front des orages qui va se déplacer rapidement à travers l'Australie-Méridionale est sec» car ils sont accompagnés d'éclairs mais pas de précipitations, a-t-il expliqué à la chaîne nationale de télévision ABC.

Les conditions météorologiques devraient encore se détériorer au cours des deux prochains jours dans l'État le plus touché de Nouvelle-Galles du Sud (sud-est), où une centaine de feux étaient toujours actifs lundi matin, dont plus de 40 non maîtrisés.

(L'essentiel/ats)