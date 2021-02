L'attaque de l'ambassadeur d'Italie a été filmée

«Les voilà, les voilà, ce sont eux!» crient des villageois, alors qu’on entend des coups de feu retentir, selon une vidéo que s’est procurée La Repubblica et la traduction qu’en fait le journal italien. Ces images ont été tournées lors de l’embuscade qui a coûté la vie lundi à Luca Attanasio, 43 ans, ambassadeur d’Italie en République démocratique du Congo. Le diplomate avait pris place dans un convoi de deux véhicules du Programme alimentaire mondial (PAM) qui faisait route entre Goma et Kiwanja, dans la province du Nord-Kivu (Est). Il était accompagné de son garde du corps et d’agents de cette agence humanitaire.

Selon la présidence congolaise, six assaillants ont forcé le convoi à s’arrêter par des tirs de sommation, à trois kilomètres de sa destination. Un des chauffeurs a été abattu et les autres voyageurs ont été pris en otage. Mais, pourchassés par des Rangers et des militaires alertés de cette attaque, les ravisseurs ont tiré à bout portant sur l’ambassadeur italien et sur son garde du corps.

«Cette route était validée sans escorte militaire, mais avec obligation d’un convoi de deux véhicules minimum», a déclaré mardi un responsable humanitaire de l’ONU dans le pays, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat.

Attaque pas revendiquée

Kinshasa a accusé les rebelles hutus rwandais de Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) d’être les auteurs de l’attaque. Ces derniers ont, dans un communiqué, rejeté ces allégations, pointant du doigt les armées congolaise et rwandaise. Mais les autorités congolaises et rwandaises nient systématiquement toute présence de troupes rwandaises sur le territoire de la RDC.

Selon un expert du Baromètre sécuritaire du Kivu (KST), «les FDLR sont à proximité du lieu où l’attaque a eu lieu. Ça relève du domaine du possible que ces rebelles rwandais soient responsables de cette attaque», a-t-il expliqué.

