Un policier du Capitole s'est donné la mort

Après le décès tragique de Brian Sicknick, tué à coups d’extincteur lors de l’assaut lancé par des supporters de Donald Trump, la police du Capitole déplore un nouveau drame dans ses rangs. Un communiqué annonce en effet la mort de Howard Liebengood, officier de 51 ans affecté au Sénat depuis avril 2005. «Nos pensées et nos prières vont à sa famille, ses amis et ses collègues», peut-on lire dans ce communiqué cité par CNN.

L’officier Liebengood a mis fin à ses jours samedi alors qu’il était en congé. Trois jours auparavant, il était en première ligne pour tenter de contrer l’invasion du Capitole. Pour l’heure, on ignore si le geste tragique du policier a un lien avec les événements de mercredi. L’agence AP rapporte que les fonctionnaires n’ont pas le droit de communiquer sur ce drame et qu’ils s’expriment sous couvert d’anonymat.

It’s been confirmed that Capitol Police Officer Howard Liebengood died by suicide. He was among those who responded to Jan. 6 riot at Capitol. This statement is from police union. pic.twitter.com/LMf0fVVmIs — Lindsay Watts (@LindsayAWatts) January 10, 2021

En réaction à ce nouveau décès, l’élu à la Chambre des représentants Dean Phillips a réclamé que les policiers du Capitole bénéficient de davantage de soutien après les émeutes de mercredi. «Nos officiers ont besoin de plus que de la gratitude. Ils ont besoin d’un leadership authentique et compétent et d’un soutien significatif, et j’invite mes collègues à se joindre à moi pour l’exiger immédiatement», a-t-il écrit sur Twitter.

Correspondante pour CBS au Congrès, Nancy Cordes a pour sa part rendu hommage à un «policier vraiment sympathique, qui avait toujours le sourire et un gentil mot à échanger, même à 6h45 du matin».

The U.S. Capitol Police just announced the tragic death of Officer Howard Liebengood - for whom I mourn. Our officers need more than gratitude. They need authentic, capable leadership and meaningful support, and I call on my colleagues to join me demanding it immediately. — Rep. Dean Phillips ???????? (@RepDeanPhillips) January 10, 2021

(L'essentiel/joc)