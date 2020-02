«Une dernière photo avant que nos vies ne basculent»

Ivy et Rick Reed reviennent de très loin. Les deux Américains font partie du groupe qui se trouvait sur White Island au moment où le volcan est entré en éruption, le 9 décembre dernier. Tout sourire, le couple a posé pour une photo souvenir, quelques instants avant que leur existence ne bascule. «Voilà la dernière photo de nous avant que nos vies ne changent pour toujours. Environ quinze minutes après, le volcan s'est réveillé, nous enterrant sous des cendres volcaniques et des gaz toxiques», témoigne Ivy sur GoFundMe.

Après le drame, le couple a passé près de huit semaines aux soins intensifs, dans un hôpital néo-zélandais. Brûlé aux mains, aux jambes, au visage et sur 30% de son corps, Rick a dû être opéré à trois reprises. Son épouse, elle, a subi deux interventions après avoir souffert de brûlures aux mains, au visage, à la jambe droite et sur 20% de son corps. Les deux patients ont dû recevoir des greffes de peau. De retour aux États-Unis, Rick et Ivy ont encore devant eux un long chemin vers la guérison.

Leur traitement se révélant extrêmement coûteux, les deux Américains ont lancé une collecte de fonds dans l'espoir d'obtenir de l'aide. «Nous sommes de retour à la maison! C'est une bonne nouvelle que nous voulions partager, mais c'est aussi terrifiant de découvrir ce que nous pouvons et ce que nous ne pouvons plus faire», a écrit Ivy. Le couple s'attend maintenant à passer «l'année la plus difficile de sa vie». «Nous essaierons de nous réhabiliter et de retrouver le plus de fonctionnalités possible», explique l'Américaine. Vingt-et-une personnes ont péri dans l'éruption du volcan.

My dear friend & colleague Ivy & her husband Rick were one of the survivors of the White Island Volcano eruption in New Zealand. After 8 weeks of multiple surgeries they are back home in Maryland. Thank you for donating to their Go Fund Me page. Tough road ahead! #gratitude pic.twitter.com/sQG5ldqRA1— Tracye Polson (@polsonforjax) February 8, 2020

