Au moins trois personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées lors du déraillement d’un train samedi dans l’État américain du Montana, a annoncé la compagnie ferroviaire Amtrak. «Nous sommes profondément attristés d’apprendre que les autorités locales confirment à présent la mort de trois personnes à la suite de cet accident», a déclaré la compagnie, faisant état également de «plusieurs blessés» parmi les passagers et l’équipage du train.

«Amtrak travaille avec les autorités locales pour transporter les passagers blessés et évacuer en toute sécurité tous les autres passagers», a déclaré l’opérateur dans un communiqué, ajoutant qu’environ 141 passagers et 16 membres d’équipage étaient à bord.

Précédent bilan

Huit des dix wagons du train ont déraillé vers 16 heures locales près de Joplin, dans le nord du Montana, selon le communiqué. Des images vidéo publiées sur les réseaux sociaux et diffusées par les médias locaux montraient des personnes attendant près des voies, des bagages éparpillés à côté d’elles, regardant des wagons dont au moins un renversé sur le côté.

Amtrak a indiqué avoir dépêché des équipes sur place qui «œuvrent avec les autorités locales pour transporter les passagers blessés et évacuer en toute sécurité tous les autres passagers». Les causes de l’accident n’étaient pas claires dans un premier temps. Le Conseil national de la sécurité des transports (NTSB), une agence fédérale, a annoncé sur Twitter avoir ouvert une enquête,

«Plus de 50 blessés»

La coordinatrice des services de catastrophe et d’urgence du Montana, Amanda Frickel, a déclaré au «New York Times» que «plus de 50 personnes ont été blessées». «Toutes les personnes en vie ont été extraites de la carcasse» du train, a-t-elle ajouté.

Le réseau ferroviaire américain souffre d’un sous-financement chronique et des accidents mortels s’y produisent régulièrement. En février 2118, deux personnes avaient été tuées et 70 blessés dans une collision entre deux trains, l’un transportant 147 personnes et l’autre des marchandises, en Caroline du Sud (sud-est). Cette collision était intervenue quelques jours après un accident entre un train dans lequel voyageaient des élus républicains et un camion en Virginie (sud-est), qui avait fait un mort et six blessés.

En décembre 2017, trois personnes avaient été tuées dans un déraillement dans l’Etat de Washington (nord-ouest), qui avait fait basculer plusieurs wagons d’un pont sur une autoroute. Mais la pire catastrophe ferroviaire depuis une cinquantaine d’années remonte à octobre 1972, lorsque deux trains de banlieue étaient entrés en collision à Chicago, faisant 45 morts et plus de 330 blessés

