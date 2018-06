Poutine tente de se rabibocher avec Trump

Vladimir Poutine a discuté mercredi, avec le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, John Bolton, des «premiers pas» à effectuer pour améliorer des relations au plus bas depuis la guerre froide, avant un possible sommet entre les deux présidents. Empoisonnées par le conflit syrien, la crise ukrainienne et les accusations d'ingérence russe dans la présidentielle américaine de 2016, les relations entre Moscou et Washington n'ont cessé de se dégrader ces dernières années, et les deux chefs d'État ne se sont plus vus depuis novembre.

Donald Trump, qui a évoqué la semaine dernière une possible rencontre en juillet, a mandaté son conseiller à Moscou pour tenter d'en poser le cadre. La visite de Bolton, reçu sous les ors du Kremlin, «donne l'espoir que nous pouvons faire ne serait-ce que des premiers pas pour rétablir des relations complètes entre nos États», a déclaré M. Poutine, au début de l'entretien. «Il faut malheureusement constater que les relations russo-américaines ne sont pas au meilleur de leur forme», a regretté le président russe. Il a répété vouloir rétablir des «relations complètes sur la base de l'égalité et du respect mutuel».

«J'espère que nous pourrons discuter de la possibilité d'améliorer la coopération entre la Russie et les États-Unis», a répondu M. Bolton. «Même dans le passé, lorsque nos pays connaissaient des divergences, nos dirigeants et leurs conseillers se rencontraient et je pense que c'était bénéfique pour les deux pays et pour la stabilité mondiale». Donald Trump, en fonction depuis début 2017, et Vladimir Poutine ne se sont rencontrés jusqu'à présent qu'en marge de réunions internationales. Le tête-à-tête entre Vladimir Poutine et Donald Trump pourrait avoir lieu dans une capitale européenne, juste avant ou après le sommet de l'OTAN prévu les 11 et 12 juillet, à Bruxelles.

