Ceux qui ont «collaboré» sont-​​ils en danger?

Les talibans ont appelé, lundi, les interprètes afghans des forces internationales à «se repentir» mais à rester en Afghanistan après le départ des troupes occidentales qui accélèrent leur retrait. Dans un communiqué, les insurgés affirment que ces Afghans «ne courront aucun danger de leur part» et que «nul ne devrait déserter le pays». «Un nombre important d'Afghans s'est fourvoyé au cours des dernières vingt années d'occupation et ont travaillé avec les forces étrangères comme interprètes, gardes ou autre, et maintenant que les forces étrangères se retirent, ils ont peur et cherchent à quitter le pays», indiquent les insurgés dans leur communiqué.

«L’Émirat islamique veut leur dire qu'ils devraient exprimer des remords pour leurs actions passées et ne plus s'engager dans de telles activités à l'avenir, qui s'apparentent à une trahison contre l'islam et leur pays», ajoutent-ils. «Mais nul ne devrait déserter le pays».

«Ils ne courent aucun danger»

«L’Émirat islamique ne leur cherchera pas d'ennuis. Il les appelle à revenir à une vie normale et à servir leur pays. Ils ne courent aucun danger de notre part» affirment-ils. «Nous les voyions comme nos ennemis, mais dès lors qu'ils abandonneront les rangs de l'ennemi, ils redeviendront des Afghans ordinaires dans leur patrie et ne devraient pas avoir peur». «Cependant, s'ils invoquent un quelconque "danger" pour obtenir un soi-disant asile, c'est leur problème et par celui des moudjahidine», concluent-ils.

Avec le retrait accéléré des troupes de l'Otan, des milliers de traducteurs et interprètes des ambassades et des forces militaires occidentales se ruent vers les consulats en espérant décrocher un visa d'immigration, par crainte de représailles si les talibans reviennent au pouvoir à Kaboul.

(L'essentiel/afp)