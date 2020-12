Les larmes aux yeux au début de son cours via Zoom

Les temps sont durs pour les étudiants et enseignants d’une bonne partie du monde, où les cours en présentiel n’ont pas repris depuis plusieurs mois. Professeur de statistiques dans le New Jersey, Adam Shrager enseigne la journée à des lycéens et le soir à des étudiants. Autant dire que depuis le début de la pandémie aux États-Unis, cet homme de 54 ans passe le plus clair de son temps derrière un écran d’ordinateur, rencontrant ses élèves via visioconférence.

Mercredi dernier, Adam donnait son dernier cours universitaire du semestre, et il ne l’oubliera pas de sitôt. «Je me logue et me retrouve face à une mer d’écrans vides, et cela n’arrive jamais. Mes étudiants enclenchent leur caméra à chaque cours», raconte l’enseignant à BuzzFeed. Le quinquagénaire a d’abord cru à un bug, mais tout d’un coup, toutes les caméras se sont allumées et ses étudiants tenaient chacun un message de remerciement adressé au professeur.

«Oh! C’est la chose la plus sympa que j’ai jamais vue!» a réagi Adam, visiblement très touché. L’enseignant a profité de faire une capture d’écran de ce joli moment, comme le montre une vidéo postée sur TikTok par Veronica McClosky, une étudiante. «J’étais si ému, et c’était si beau. Ma réaction était totalement sincère. Je ne veux pas donner l’impression de me vanter, mais c’était un message authentique reconnaissant l’effort herculéen qu’il m’a fallu pour enseigner à cette classe dans ces circonstances», explique Adam.

Sur Facebook, l’enseignant s’est fendu d’un long post expliquant pourquoi le geste de ses élèves a tant compté pour lui. «Je suis littéralement assis et je fixe l’ordinateur toute la journée pour parler aux gens. Et tout ce que je fais maintenant - corriger des devoirs, rencontrer des enfants, avoir des heures de bureau - tout se fait via l’ordinateur, et ce n’est pas pour cela que j’enseigne. Ce n’est pas ce qu'est ce travail», a-t-il écrit.

La vidéo de Veronica avait été vue près de 5,5 millions de fois lundi matin. «Dès le début du semestre, il a toujours été si positif, si attentionné envers ses étudiants», confie Katherine De Oliveira, qui a eu l’idée de cet hommage.

(L'essentiel/joc)