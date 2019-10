«Ta famille, le monde et moi irions mieux sans toi»

Une ex-étudiante de Boston (Massachusetts) a été mise en examen pour homicide involontaire, cinq mois après le suicide de son petit ami. Alexander Urtula, 22 ans, a mis fin à ses jours en mai dernier, deux heures avant la cérémonie de remise des diplômes de son université. Des éléments retrouvés dans le téléphone du jeune homme laissent penser que sa copine a joué un rôle dans ce drame.

«Les enquêteurs ont déterminé qu'Inyoung You avait physiquement, verbalement et psychologiquement maltraité M. Urtula pendant leur relation longue de 18 mois», a fait savoir dans un communiqué Rachael Rollins, procureure du comté de Suffolk. Deux mois avant la mort de l'étudiant, le couple avait échangé pas moins de 75 000 messages, plus de la moitié provenant de la jeune femme.

«Elle lui écrivait parfois des messages extrêmement violents comme "va mourir"»

Le jour du décès d'Alexander, sa petite amie l'avait suivi grâce à son téléphone et se trouvait sur le toit du parking avec lui au moment où il s'est jeté dans le vide. Selon la procureure, Inyoung avait un «contrôle complet et total» sur son petit ami. Elle lui écrivait parfois des messages extrêmement violents comme «va mourir», «tue-toi» ou encore «moi, ta famille et le monde irions mieux sans toi».

Les enquêteurs auraient par ailleurs découvert que l'étudiante se montrait très manipulatrice avec son compagnon, et qu'elle le menaçait de se faire du mal à elle-même. «Il a aussi été établi qu'elle était au courant de la spirale dépressive et des pensées suicidaires de M. Urtula, créées par son comportement abusif. Mais elle a persisté, continuant à l'encourager à mettre fin à ses jours», poursuit la procureure. Des amis et camarades de classe du couple auraient été témoins de cette relation destructrice.

Rentrée en Corée du Sud

Depuis la mort d'Alexander, Inyoung est rentrée dans son pays, la Corée du Sud, rapporte People. La procureure pense que la jeune femme acceptera de revenir aux États-Unis pour y être jugée. Si ce n'est pas le cas, nous utiliserons notre pouvoir pour l'y obliger, a prévenu Rachael Rollins.

L'histoire d'Alexander et d'Inyoung n'est pas sans rappeler l'affaire Michelle Carter. L'été dernier, cette Américaine de 22 ans a été reconnue coupable d'homicide involontaire et condamnée à 15 mois de prison après le suicide de son petit ami Conrad Roy III, survenu en 2014. Il était reproché à la jeune femme d'avoir bombardé son compagnon de messages le poussant à commettre l'irréparable.

(L'essentiel/joc)