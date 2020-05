Elle ouvre les yeux et voit qu'un intrus l'observe

Les images, captées vendredi par une caméra de surveillance dans une maison de Wichita (Kansas), font froid dans le dos. Aniyah, 15 ans, était endormie dans son lit quand un intrus est discrètement entré dans la pièce vers 2h30 du matin et s’est mis à l’observer. Lorsqu’elle s’est réveillée, l’adolescente s’est crue dans un film d’épouvante.

«Cela me fait peur de me dire que quelqu’un était là en train de me regarder et que je n’en savais rien», confie Aniyah à la chaîne KAKE. Terrifiée, la jeune fille s’est mise à hurler, avertissant sa mère qu’un étranger était dans la maison. Angel a immédiatement eu le réflexe de s’assurer qu’Aniyah et sa petite sœur de 2 ans étaient saines et sauves. Elle a ensuite alerté la police, mais l’inconnu avait déjà disparu.

D’après les images enregistrées, le jeune homme s’est promené un moment à l’intérieur du logement, passant de chambre en chambre. Il semble n’avoir rien volé et n’a fait de mal à personne. «Il n’a rien pris, et je crois que c’est ce qui me fait le plus peur. Parce qu’on ne sait pas ce qu’il voulait. Est-ce qu’il va revenir?» s’inquiète Angel. Pour l’heure, le suspect n’a pas encore été identifié, mais la police y travaille activement.

(L'essentiel/joc)