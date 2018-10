Trump face aux migrants: «Ils seront stoppés!»

Malgré la fatigue croissante, les migrants honduriens ont repris jeudi leur périple depuis Mapastepec, dans le sud du Mexique, en direction des États-Unis, qui s'apprêtent à déployer 800 militaires à la frontière pour les stopper. Ces milliers de Honduriens, qui fuient la violence et la misère dans leur pays, sont partis à l'aube de cette localité de l'État du Chiapas (sud) en direction de Pijijiapan, une ville de 50 000 habitants, située à environ sept heures de marche.

La «caravane» doit encore parcourir plus de 3 000 km pour atteindre la frontière des États-Unis, ce qui devrait lui prendre environ un mois et demi, selon leurs calculs. La majorité des migrants progressent à pied sur un trajet qui longe la côte Pacifique mexicaine, certains portant des enfants sur les épaules, quelques-uns même en chaise roulante. Quand ils le peuvent, certains migrants montent sur des camions ou des motos-taxis pour s'épargner quelques kilomètres d'efforts.

800 soldats et 2 000 réservistes

En pleine campagne pour les élections législatives de mi-mandat, le président américain Donald Trump tempête depuis plusieurs jours contre ces migrants, dénonçant un «assaut». Le Pentagone doit déployer 800 militaires à la frontière avec le Mexique, pour apporter un soutien logistique, ont indiqué jeudi à l'AFP deux responsables américains. Ces troupes de l'armée régulière, qui pourraient être envoyées depuis plusieurs bases militaires du pays, viendront renforcer les plus de 2 000 réservistes de la Garde nationale déjà sur place depuis le printemps.

«J'envoie l'armée pour cette urgence nationale. Ils seront stoppés!», a expliqué Donald Trump. Les renforts comprendront des médecins et des ingénieurs et apporteront principalement un soutien logistique et matériel, dont des tentes et des véhicules. Le ministre américain de la Défense Jim Mattis doit officialiser jeudi le nouveau déploiement, a précisé un responsable du Pentagone.

(L'essentiel/afp)