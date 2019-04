Gagner 16 500 euros pour être couché 60 jours

C'est le rêve de tous ceux qui n'arrivent pas à se lever le matin ou qui adorent les grasses matinées. Les agences spatiales allemande (Dlr), européenne (Esa) et américaine (Nasa) cherchent des volontaires pour rester allongés pendant 60 jours. L'expérience, durera 89 jours au total en comptant la préparation et une phase de récupération, est payée 16 500 euros. Pendant ces deux mois, les participants ne pourront pas se lever et devront donc tout faire à l'horizontale: manger, se doucher, aller aux toilettes... et bien sûr lire et regarder la télévision pour aider à passer le temps.

Une première phase de cette expérience a débuté en mars. Des volontaires sont toujours recherchés pour celle qui démarrera en septembre, notamment des femmes. Pour être élu, il faut être âgé entre 24 et 55 ans, mesurer entre 1m53 et 1m90, être en bonne santé, ne pas fumer et avoir un bon niveau d'allemand.

Simuler une longue mission spatiale

Les volontaires seront installés sur un lit incliné à six degrés, la tête légèrement en bas, pour simuler le déplacement des fluides corporels subis par les astronautes lors de longues missions dans l'espace, sur la Lune ou bientôt sur Mars, expliquent les agences spatiales.

Deux tiers des participants verront également leur lit effectuer une rotation horizontale complète chaque jour. Le but est de vérifier l'impact de cette gravité artificielle sur l'atrophie des os et des muscles, un problème capital des longues missions spatiales.

