La Chine accentue la pression sur Hong Kong

Avertissements sans frais, éditoriaux au vitriol et justice locale désavouée: le régime chinois fait monter la pression sur Hong Kong face à la fronde sans précédent des contestataires de l'ex-colonie britannique. Après cinq mois de manifestations de plus en plus violentes contre l'exécutif pro-Pékin, le pouvoir chinois n'est toujours pas parvenu à obtenir un retour au calme dans le territoire autonome qu'il contrôle depuis 1997. Pékin a même enregistré un revers lundi lorsque la Haute cour de justice hongkongaise a invalidé l'interdiction du port de masques dans les manifestations.

Sans tarder, le régime du président Xi Jinping a jugé nulle et non avenue cette décision de la justice hongkongaise. Seule l'Assemblée nationale populaire (ANP) a le pouvoir de décider si une loi est ou non conforme à la loi fondamentale hongkongaise, a déclaré mardi un porte-parole du parlement chinois. «Aucune autre institution n'a le droit de rendre un jugement ou une décision», a-t-il déclaré. Pour ne pas être identifiés et éviter les poursuites judiciaires, les manifestants ont pris l'habitude de défiler avec des masques depuis le début de leur mouvement en juin. L'interdiction n'a jamais été respectée par les manifestants.

«Hong Kong glisse dans l'abîme»

Les médias du régime communiste ont condamné en termes vifs la décision de la cour suprême hongkongaise. «Ce verdict décevant va encourager les contestataires radicaux dans leurs actions malfaisantes et décourager la police dans son travail de répression de la violence», a jugé le quotidien nationaliste Global Times. Pékin dispose à Hong Kong d'une garnison de plusieurs milliers d'hommes, qui n'est pas censée quitter ses casernes mais peut être amenée à rétablir l'ordre sur demande du pouvoir local. Armés de balais, quelques dizaines d'entre eux sont toutefois sortis samedi pour nettoyer sur la voie publique des dégâts laissés par des manifestants.

Par la voix de son ambassadeur à Londres, le régime chinois a averti qu'il ne resterait pas «les bras croisés» si la situation dans le territoire «devenait incontrôlable». Hong Kong «glisse dans l'abîme», a martelé devant la presse l'ambassadeur Liu Xaoming. Pékin accuse des «forces anti-chinoises» d'attiser l'agitation. «Les atrocités commises par les voyous hongkongais (...) ne seront tolérées dans aucun pays ni société civilisée», tranche le Quotidien du peuple, un organe officiel. Le spectre de la répression sanglante de la place Tiananmen à Pékin contre les manifestants pro-démocratie de 1989 est toujours présent.

(L'essentiel/afp)