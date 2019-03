«Les gamins qui pleurent non-​​stop m'insupportent»

Une sexagénaire américaine a vécu la moitié de sa vie avec trois meurtres d'enfants sur la conscience. La vérité a fini par rattraper Nancy Moronez, 61 ans. Les faits remontent à presque 40 ans: en 1980, Nancy a noyé son fils Justin, âgé de 18 mois. Quatre ans plus tard, elle étouffait un petit garçon de six mois qu'elle gardait avant de récidiver l'année d'après, sur une fille de trois mois. À l'époque, les trois décès avaient été imputés au syndrome de mort subite du nouveau-né. Il aura fallu attendre 2015 pour que Nancy se confie à sa fille, et que celle-ci la dénonce à la police.

Face aux enquêteurs, l'Américaine est passée aux aveux en février 2018. «Je ne supporte pas les enfants qui pleurent constamment», s'est-elle justifiée. Amy Brunka, la fille de la sexagénaire, n'en revient pas du manque de lucidité des autorités. Elle pense que sa mère aurait dû être arrêtée il y a longtemps. «Je ne comprends pas comment ils ont pu ne pas percuter. Un, deux, trois, je veux dire... quand même! Je ne suis pas une experte scientifique, mais ouah!», a-t-elle réagi.

Fox 6 souligne tout de même que la mort du fils de Nancy, puis celle des deux autres enfants ne sont pas survenues dans le même État. Ainsi, les enquêteurs n'ont sans doute pas vu le lien entre ces drames. À l'origine, Nancy devait faire face à des chefs d'accusation de meurtre au second degré. Mais après un arrangement avec le procureur, elle ne sera jugée que pour homicides par imprudence. Sa sentence sera connue le 3 mai.

(L'essentiel/joc)