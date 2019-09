Trump refuserait de poser avec sa fille «en surpoids»

Les rumeurs allaient déjà bon train concernant la relation prétendument exécrable qu'entretiendraient Donald Trump et sa fille Tiffany, voilà que Politico en a rajouté une couche. La semaine dernière, le média américain est revenu en détails sur l'incident qui a poussé vers la sortie Madeleine Westerhout, l'assistante personnelle du président des États-Unis.

Selon Politico, la jeune femme a franchi «la ligne rouge» lors d'un dîner «en off» avec les journalistes qui couvraient les vacances de Donald Trump dans son club de golf de Bedminster (New Jersey). Lors de cette réception organisée le 17 août dernier, Westerhout s'est un peu lâchée sur la boisson et s'est mise à déblatérer sur la famille du président. Elle s'est vantée d'être plus proche de Trump que ne le sont ses propres filles, avant de s'acharner sur Tiffany, la cadette.

Selon un témoin cité par Politico, l'ex-confidente du milliardaire a notamment raconté que celui-ci «ne reconnaîtrait pas sa fille dans la foule». Elle a ajouté que Donald Trump refusait d'être pris en photo avec Tiffany, parce qu'il la trouve en surpoids. Le commandant en chef a qualifié les propos de son ancienne alliée d'«absolument faux» et d'«un peu blessants». Dans la foulée, il assurait qu'il n'en voulait pas à Westerhout: «Elle m'a appelé hier pour s'excuser, a passé une sale soirée. J'ai totalement compris et je l'ai pardonnée! J'aime Tiffany, tout va bien!», a tweeté le président des États-Unis, samedi.

While Madeleine Westerhout has a fully enforceable confidentiality agreement, she is a very good person and I don't think there would ever be reason to use it. She called me yesterday to apologize, had a bad night. I fully understood and forgave her! I love Tiffany, doing great!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 31, 2019

De son côté, Tiffany Trump se montre très discrète, comme à son habitude. Elle n'a pas commenté officiellement les propos de Madeleine Westerhout, mais s'est fendue samedi d'une «story» énigmatique sur Instagram, relève «Paris Match». La jeune femme a publié l'extrait d'un poème de Rumi: «Observez-moi autant que vous le souhaitez, vous ne me connaîtrez jamais vraiment. Car je suis très différent de ce que vous voyez de moi. Prenez mon point de vue, et voyez-moi comme je me vois. Car j'ai choisi de rester à un endroit que vous ne connaissez pas».

Mardi, Tiffany semblait cependant avoir retrouvé le sourire: elle a pris la pose à l'occasion de sa dernière rentrée universitaire, à la fac de droit de Georgetown (Washington).

