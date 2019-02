Climat: la couleur des océans sera différente

Même si le changement ne sera pas perceptible à l’œil nu, les étendues d'eau de la planète deviendront plus bleues ou plus vertes. C'est l'information que révèle une étude sur le réchauffement climatique, publiée dans le journal américainNature et communications

Ce changement de coloris serait dû à la réaction des différents phytoplanctons dans les océans. En effet, la température a une influence sur la reproduction de ces petits organismes végétaux, qui réagissent à la lumière du soleil et l'utilisent comme énergie.

D'après les scientifiques, l'impact est différent selon les zones géographiques. Dans les régions tropicales, les eaux, déjà chaudes, le deviendront encore plus, entraînant la fuite des phytoplanctons. L'eau aura donc une couleur beaucoup plus bleutée. Tandis que dans les étendues d'eau plus proches des pôles, l'eau apparaîtra plus verte, étant donné la hausse des températures, qui entraînera davantage de phytoplanctons.

D'ici la fin du XXIe siècle, la couleur devrait être différente pour 50% des océans de la planète.

