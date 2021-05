Une femme dévorée par une ourse et ses petits

Laney Malavolta est partie promener ses chiens vendredi matin près de Durango (Colorado) et n’est jamais rentrée chez elle. Ne la voyant pas revenir, le petit ami de l’Américaine de 39 ans s’est inquiété. «Il a vu les chiens dans le jardin, et cela faisait longtemps qu’il n’avait plus eu de nouvelles de sa petite amie, alors nous sommes partis à sa recherche dans le coin», explique à CBS4 Jason Clay, porte-parole des parcs et de la vie sauvage du Colorado. C’est finalement le petit ami de Laney qui a retrouvé son corps dans la soirée.

Les autorités ont rapidement suspecté une attaque d’ours: ils ont découvert de la fourrure et des excréments de plantigrade, et des parties du corps de la victime semblaient avoir été dévorées. Une autopsie a confirmé que Laney avait succombé à «des blessures pénétrantes au niveau du cou». Aidés de leurs chiens, les agents de la faune ont localisé une ourse de 10 ans et ses deux petits dans la zone. Tous trois ont été euthanasiés, et des restes humains ont été retrouvés dans le ventre de la mère et de l’un de ses oursons.

C’est seulement la quatrième fois dans l’histoire du Colorado qu’une personne est victime d’une attaque mortelle d’ours. Sur un site d’hommages aux défunts, son petit ami a rédigé un poignant adieu: «Laney a passé sa vie en plein air, elle possédait une grande compétence et expérience de l’arrière-pays. Sa plus grande joie était d’être dans les bois avec nos amis, notre famille et nos chiens. (…) L’âme de Laney vivra pour toujours dans son endroit préféré, faisant ce qu’elle préférait faire. Elle n’aurait pas voulu qu’il en aille autrement.»

