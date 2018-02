Nouvelle comparution du tueur de Parkland

L'auteur de la fusillade mortelle dans un lycée de Floride la semaine dernière est apparu lundi devant un tribunal de Fort Lauderdale (Floride) pour une audience technique, selon des images diffusées par la télévision. Vêtu d'une combinaison orange de détenu, Nikolas Cruz, 19 ans, est resté la tête baissée pendant que son avocate et la juge Elizabeth Scherer discutaient de la procédure en cours lors d'une brève audience.

Le jeune homme a été inculpé jeudi de 17 meurtres avec préméditation après avoir perpétré la veille l'une des pires tueries dans une école américaine.

Renvoyé pour raisons disciplinaires du lycée Marjory Stoneman Douglas de Parkland, au nord de Miami, il est revenu dans l'établissement armé d'un fusil semi-automatique mercredi, tuant 17 élèves et enseignants, et en blessant plus d'une quinzaine. Il a pu acheter son arme légalement malgré des signalements pour comportement violent.

(L'essentiel/nxp/afp)