Il se fait passer pour mort après avoir tué sa fille

Un Indien a été arrêté pour l’assassinat d’un homme, qu’il voulait faire passer pour son propre cadavre afin d’échapper à la justice, a indiqué la police indienne lundi. Déjà inculpé – mais pas encore jugé – pour le meurtre en 2018 de sa propre fille, Sudesh Kumar avait bénéficié d’une libération sous caution l’an dernier au moment où les autorités cherchaient à décongestionner les prisons surpeuplées pendant la pandémie de Covid-19. Bien décidé à éviter le procès pour le meurtre présumé de sa fille parce qu’elle avait fugué, il a assassiné un maçon pour faire passer son cadavre pour le sien, selon la police.

Le corps de la victime, portant les vêtements de Sudesh Kumar et sa carte d’identité, avait été découvert le mois dernier par la police à Ghaziabad, dans la banlieue de New Delhi. «Le corps était partiellement calciné et son visage méconnaissable», a déclaré à l’AFP le commissaire de police Iraj Raja. «Nous sommes remontés jusqu’à son domicile et avons demandé à sa femme d’identifier le corps», a raconté le policier.

«Craché le morceau»

«Elle s’est empressée de l’identifier comme étant le corps de son mari». «Cependant, nous n’étions pas convaincus», a ajouté le policier, précisant que ses services avaient reçu un renseignement selon lequel Sudesh Kumar était encore en vie.

Vendredi, Sudesh Kumar a été arrêté devant son domicile. Interrogé par la police, l’homme a «craché le morceau» avant d’être inculpé avec sa femme pour meurtre, a raconté Iraj Raja. Sudesh Kumar s’était lié avec le maçon puis l’avait invité chez lui sous prétexte d’effectuer des travaux. Il lui avait offert des vêtements de rechange avant de le soûler et de le battre à mort.

(L'essentiel/afp)