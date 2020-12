Catastrophes en série depuis l'accord de Paris

«Le monde a changé depuis Paris. Et il n’a pas changé pour le meilleur. (...) Nous voyons les effets attribuables aux changements climatiques causés par l’Homme (...). Nous sommes confrontés aux dégâts,» résumait récemment Saleemul Huq, directeur du Centre international du changement climatique et du développement basé au Bangladesh, un des pays les plus menacés par les conséquences du réchauffement.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, est plus brutal: «L’humanité fait la guerre à la nature. C’est suicidaire, car la nature répond toujours coup pour coup, et elle le fait déjà avec une force et une fureur de plus en plus grandes». Des propos chocs, pour la présentation la semaine dernière du rapport annuel provisoire de l’Organisation météorologique mondiale (OMM).

Toujours plus chaud

Les années depuis 2015 ont été les plus chaudes jamais enregistrées. C’est 2016 qui se classe en haut du podium, avec une température moyenne de 1,2°C de plus qu’à l’époque préindustrielle (l’accord de Paris vise à limiter ce réchauffement au-dessous de 2°C et 1,5°C si possible). Et 2020 s’annonce comme une des trois plus chaudes.

L’Europe a connu en 2019 une canicule estivale intense. Et le réchauffement se ressent jusqu’en Sibérie, où une température historique de 38 degrés a été enregistrée dans la ville de Verkhoïansk le 20 juin 2020. Même tendance dans l’Antarctique. Début février, des scientifiques brésiliens ont relevé 20,75°C au bout de la péninsule ouest-antarctique (record pas encore homologué).

La glace fond, l’eau monte

Les conséquences sont directes sur les régions polaires. En octobre, la superficie de la banquise arctique a atteint son niveau le plus faible jamais enregistré à cette saison. Son taux de croissance était aussi plus bas que la normale. Et de multiples études scientifiques ont montré que la calotte glaciaire du Groenland fond à un rythme sans précédent, alors que les glaces du «continent blanc» autour du pôle Sud sont elles aussi fragilisées.

Les cinq dernières saisons de tempêtes en Atlantique ont ainsi enregistré une activité supérieure à la moyenne. La saison 2020, qui vient de s’achever, a battu tous les records avec 30 tempêtes suffisamment fortes pour recevoir un nom (précédent record, 28 tempêtes en 2005). La liste des noms latins prévus a été épuisée et le Centre national des ouragans (NHC) américain a dû utiliser l’alphabet grec. Les autres régions ne sont pas épargnées.

A l’autre extrémité du spectre, les épisodes de sécheresse se multiplient. Pendant l’été austral 2017/18, les 3,7 millions d’habitants de Cape Town en Afrique du Sud ont vécu sous la menace d’un «jour zéro», sans eau courante. Mais les conséquences les plus spectaculaires sont les «méga-feux» qui ont ravagé de nombreuses régions du globe, de l’Australie aux Etats-Unis en passant par la Sibérie. Leur déclenchement n’est pas directement lié au réchauffement, mais celui-ci favorise les conditions de leur propagation.

