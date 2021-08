«Elle l'a laissé se présenter dans son état mental»

Après quatre années de relative accalmie, les tensions sont à nouveau très vives entre la Maison-Blanche et la chaîne conservatrice Fox News. Le week-end dernier, lors de l’émission Fox & Friends, les différents intervenants débattaient de la crise en Afghanistan et de la cote de popularité de Joe Biden en chute libre. Un journaliste a notamment estimé que la manière dont le président américain gérait le conflit avait un impact négatif sur l’image des États-Unis dans le monde.

L’animatrice Rachel Campos-Duffy a acquiescé avant de se lancer dans une tirade visant Jill Biden: «Qui sont les gens responsables d’avoir mis une personne aussi incompétente – et franchement aussi fragile mentalement – à ce poste?» a commencé la présentatrice, montrant notamment Barack Obama du doigt. «En tant que femme de politicien, je ne peux m’empêcher de penser à Jill Biden. Personne ne connaissait mieux son état de santé (ndlr: du président) que le Dr Jill Biden. La chose la plus patriotique qu’elle aurait pu faire (…) aurait été de ne pas le laisser se présenter à l’élection dans l’état mental où il se trouve. Je pense qu’elle a laissé tomber le pays, elle aussi», a estimé la quinquagénaire.

This is disgusting. @RCamposDuffy and @FoxNews know better. They can do better and their viewers deserve better. I hope they'll apologize to the First Lady and leave this kind of talk in the️where it belongs. https://t.co/emBFCwKDiV