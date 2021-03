Sydney s’attend à des inondations historiques

Les services d’urgence ont ordonné aux habitants des zones basses de certaines parties de la ville de Sidney de se mettre à l’abri en raison d’une situation pouvant «menacer leur vie» dans l’État de Nouvelle-Galles du Sud. Le barrage de Warragamba, qui fournit une grande partie de l’eau potable de Sydney, a débordé samedi après-midi, et des crues d’un niveau plus observé depuis 1961 sont attendues dans la rivière Hawkesbury en aval, selon les autorités.

«C’est l’une des plus importantes inondations que nous risquons de voir depuis très longtemps», a souligné un responsable du Bureau des services météorologiques, Justin Robinson. De nombreuses évacuations ont déjà eu lieu suite à la montée des eaux et quelque 4 000 personnes supplémentaires pourraient être appelées à quitter leurs logements dans les prochains jours.!

Warragamba dam has started to spill. With heavy rainfall persisting, we are also expecting to see spills at Nepean, Cataract, Cordeaux and Avon dams.

