«On se reverra dans quatre ans», lance Trump

Président des États-Unis jusqu'au 20 janvier, il n’en démord pas: le Bureau ovale n’en a pas fini avec lui. Lors d’une soirée de Noël organisée mardi soir à la Maison-Blanche, Donald Trump a prétendu une énième fois qu’il était le vainqueur de l’élection, selon CNN. Il a par ailleurs laissé entendre que s’il ne parvenait pas à inverser le résultat, on entendrait à nouveau parler de lui en 2024: «Ces quatre années ont été magnifiques. Nous sommes en train d’essayer d’en faire quatre de plus. Et sinon, on se reverra en 2024», a lancé le président devant un parterre d’admirateurs.

C’est la première fois que le républicain partage en public ses intentions pour le prochain scrutin présidentiel. Dans une vidéo publiée sur Facebook par Pam Pollard, ancienne présidente du parti républicain d’Oklahoma, on peut voir Donald Trump descendre un escalier menant au Cross Hall, un grand vestibule situé au centre du bâtiment. Acclamé par de nombreux invités – la plupart sans masque – le président sortant s’est montré d’excellente humeur. «C’est certainement une année inhabituelle. Nous avons gagné une élection, mais cela ne leur plaît pas. J’appelle ça une élection truquée et je le ferai toujours», a-t-il assuré, comme toujours sans apporter l'ombre d'une preuve.

Un pardon présidentiel accordé à trois de ses enfants?

Trump persiste et signe donc, alors que quelques heures auparavant, son propre ministre de la Justice avait déclaré ne pas avoir constaté «de fraude» suffisante pour invalider la victoire de Joe Biden. Bill Barr est ainsi le premier membre de la garde rapprochée du président à prendre ses distances publiquement avec les allégations de ce dernier. Par conséquent, il se pourrait bien que cet ultra-conservateur de 70 ans soit le prochain à prendre la porte de la Maison-Blanche. «Je suppose qu’il sera le prochain à être limogé puisque, lui aussi, dit désormais qu’il n’y a pas eu de fraude», a déclaré le chef des sénateurs démocrates, Chuck Schumer.

Il se pourrait par ailleurs que Donald Trump accorde une grâce présidentielle à trois de ses enfants, son beau-fils, et son avocat. Le président sortant a évoqué cette possibilité avec ses conseillers, rapportent ABC News et le New York Times. Donald Trump Jr, Eric Trump, Ivanka Trump, Jared Kushner ainsi que Rudy Giuliani pourraient bénéficier de ce pardon. Or, aucun des cinq n’a été accusé d’un crime, et il n’est pas clair de quelle inconvenance une grâce chercherait à se prémunir.

(L'essentiel/afp)