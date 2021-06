Confiants, les talibans attendent la victoire

Ce n’est plus pour eux qu’une question de temps. Les talibans, qui se félicitent d’avoir «défait» les Américains, se préparent sur le terrain à reprendre le contrôle de l’Afghanistan en restaurant un régime ultra-rigoriste.

«Ces arrogants Américains pensaient qu’ils pouvaient éliminer les talibans», se moque le mollah Misbah, commandant des insurgés dans la province de Ghazni, dévastée par les combats dans le centre-est du pays. «Mais les talibans ont défait les Américains et leurs alliés. Et si Allah le veut, un régime islamique sera établi en Afghanistan quand les Américains seront partis», martèle auprès de l’AFP celui qui se présente comme le responsable de la santé publique pour les insurgés à Ghazni.

Les pourparlers inter-afghans débutés en septembre au Qatar piétinent. Pendant ce temps, les talibans profitent du retrait en cours des forces américaines pour gagner du terrain. Depuis le lancement d’une nouvelle phase d’opérations début mai, ils ont pris le contrôle d’au moins une trentaine de districts sur environ 400.

Grandes villes encerclées

Le soutien aérien des Américains se raréfiant, les forces afghanes bataillent pour ravitailler de nombreux avant-postes encerclés par les insurgés, poussant les troupes à abandonner leurs positions, en particulier dans les campagnes. Les talibans ont pris le contrôle de deux districts à Ghazni, une province clef située entre deux routes importantes reliant Kaboul à Kandahar (sud), deuxième plus grande ville du pays.

Les talibans sont désormais présents dans presque toutes les provinces et encerclent plusieurs grandes villes. Une stratégie inquiétante qu’ils ont appliquée dans les années 1990 pour s’emparer de la quasi-totalité du pays et installer leur régime, tombé après l’intervention américaine en 2001. Beaucoup redoutent qu’ils préparent une grande offensive sur les villes après le départ des Américains et de leurs alliés.

Des talibans confiants

Le gouvernement assure que l’armée est capable de les repousser, insistant sur leurs faiblesses: manque d’armes lourdes et incapacité à résister aux frappes de l’aviation afghane. Mais le mollah Misbah ne s’inquiète pas. Pour lui, la victoire sera celle des talibans dès que les troupes internationales auront achevé leur retrait – théoriquement au plus tard le 11 septembre, a indiqué le président américain Joe Biden.

«Une fois les Américains partis, il (le gouvernement) ne tiendra même pas cinq jours», assure le commandant. Avec fierté, il guide l’AFP dans une clinique capturée par les insurgés dont les murs portent encore les stigmates des combats. «Quand leurs maîtres seront défaits, les esclaves ne pourront plus battre l’Émirat islamique», se moque le taliban au turban blanc à propos de l’armée afghane, tout en donnant ses ordres par radio. Le ministère de la Défense n’a pas souhaité faire de commentaire.

Selon un porte-parole des talibans à Peshawar (Pakistan) s’exprimant sous couvert d’anonymat, l’avenir de cette guerre se décidera au niveau des responsables. «Il est normal que les commandants militaires souhaitent utiliser la force», glisse-t-il à l’AFP. «Mais les décisions sont prises tout en haut… par le conseil des dirigeants. Et les commandants obéiront».

(L'essentiel/AFP)