Tout est gratuit si tu réponds juste au quiz

La petite échoppe Lucky Candy située dans le quartier défavorisé du Bronx, n'est pas un lieu comme les autres. L'étudiant de 20 ans qui tient la caisse, Ahmed, est devenu une célébrité dans son quartier. Depuis deux semaines, le jeune homme lance des défis à ses clients. Les règles du jeu sont simples: si l'on parvient à résoudre un problème de math ou à répondre à une question de culture générale, on se voit accorder cinq secondes pour se servir gratuitement dans le magasin. «C'est une façon d'éduquer et de dépanner les personnes dans le besoin tout en s'amusant», a confié Ahmed à la chaîne CNN. Les vidéos, souvent loufoques, de gagnants se ruant dans les rayons ont fait le buzz sur les réseaux sociaux.

Ce petit jeu ne fait-il pas de l'ombre aux affaires? Au contraire, estime Saleh Aobad, propriétaire du magasin, qui n'est autre que le père d'Ahmed. Il se dit «très fier» de son fils. «C'est formidable d'aider les gens. Cela a aussi un impact positif sur l'entreprise», explique-t-il.

Ahmed prévoit de continuer à faire des vidéos et même à devenir plus créatif avec ses questions. Il compte lancer un financement participatif sur GoFundMe. L'argent récolté sera réinvesti dans de la nourriture et des produits de première nécessité.

(L'essentiel/vsm)