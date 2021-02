Jérusalem: policiers attaqués à jets de pierres

Des juifs ultra-orthodoxes ont attaqué dimanche à jets de pierres des policiers israéliens pendant la fête religieuse de Pourim. Ces heurts ont ravivé les tensions autour du respect des mesures sanitaires pour lutter contre le coronavirus.

Des dizaines de juifs ultra-orthodoxes ont lancé des pierres et des objets vers des agents des forces de l’ordre venues retirer des poupées de policiers, suspendues à des fils électriques, dans le quartier de Mea-Shearim, à Jérusalem. Un journaliste de l’AFP a entendu des manifestants qualifier les forces de l’ordre de «nazis».

Sur une des poupées était inscrit le nom du préfet de police Yaakov Shabtai, ont indiqué les forces de l’ordre qui ont dit avoir arrêté un suspect.

Couvre-feu pendant la fête

La fête de Pourim marque selon la tradition juive, la victoire des Juifs contre un vizir de l’Empire perse, Haman, au Ve siècle av. J.-C. Elle est traditionnellement l’occasion de défilés carnavalesques, de soirées costumées et de grands rassemblements populaires.

Craignant une hausse des contaminations, Israël qui a entamé la sortie progressive de son troisième confinement, a instauré un couvre-feu nocturne pendant la fête, de jeudi à dimanche. Et, dimanche, la police a tenté d’empêcher les Israéliens de se rendre à Jérusalem pour faire la fête, en contrôlant les accès à la ville.

L’année dernière, les autorités avaient interdit les rassemblements lors de cette fête alors que la pandémie en était à ses débuts. Mais les restrictions n’avaient pas été suivies, provoquant une vague de contaminations dans les jours suivants.

Rétifs aux mesures sanitaires

Des heurts opposent depuis plusieurs semaines la police israélienne à des juifs ultra-orthodoxes (12% de la population) opposés aux mesures de confinement. Fin janvier, un bus avait été incendié et son chauffeur blessé à Bnei Brak, près de Tel-Aviv.

Certains rabbins avaient appelé leurs fidèles à ne pas fermer les yeshivot (écoles talmudiques) pendant les trois confinements instaurés pour lutter contre la pandémie et ce, en dépit des mesures sanitaires annoncées par le gouvernement d’union Benyamin Netanyahou, qui compte pourtant des partis orthodoxes.

Ces nouveaux heurts entre policiers et orthodoxes interviennent à l’heure où Israël mène une intense campagne de vaccination qui a permis de fournir une première dose de vaccin à plus de 4,65 millions d’habitants, soit plus de la moitié de sa population.

(L'essentiel/AFP)