Le terrorisme a beaucoup moins tué l'année dernière

Ce nombre est en forte baisse pour la troisième année consécutive, après avoir été à son plus haut en 2014, précise le Global Terrorism Index, centre de réflexion basé à Sydney, qui base ses statistiques sur des données collectées par l'université du Maryland (États-Unis).

En Europe occidentale, le nombre de morts par actes de terrorisme a fortement chuté, passant de 168 en 2016 à 81 en 2017. «Les chiffres préliminaires pour 2018 suggèrent que cette tendance va continuer, avec moins de dix morts enregistrées en Europe occidentale de janvier à octobre», ajoute l'IEP dans son rapport.

Quels sont les pays les plus touchés?

«Le groupe État islamique a perdu l'essentiel de son attractivité à cause de ses défaites militaires et de ses possibilités réduites de monter des attentats en Europe» estime Steve Killela, président de l'IEP. «L'augmentation des capacités du contre-terrorisme, combinée à de meilleures techniques de surveillance, ont également contribué à cette sérieuse réduction du nombre de victimes du terrorisme en Europe».

Cinq pays (l'Afghanistan, l'Irak, le Nigeria, la Somalie et la Syrie) ont enregistré plus de mille morts chacun en 2017, et 19 pays plus de cent morts, ajoute le rapport. En 2017, l'Afghanistan a été le pays le plus touché par le terrorisme, avec 434 attaques montées contre des policiers et des militaires, et 256 contre des civils.

L'Irak était le pays le plus touché par le terrorisme en 2016. L'EI «est resté en 2017 le groupe terroriste ayant causé le plus de morts, bien que le nombre de tués pouvant lui être attribué ait chuté de 52% par rapport à l'année précédente», ajoute le rapport.

Le terrorisme d'extrême droite inquiète

L'action terroriste la plus meurtrière a été perpétrée en 2017 par le groupe des Shebab somaliens, qui dans l'attaque à la voiture piégée d'un hôtel ont tué 587 personnes. Vient ensuite l'Égypte, avec l'attaque contre la mosquée al-Rawda dans le Sinai par l'EI, qui a fait 311 tués et 122 blessés.

Le rapport met également en lumière l'augmentation, en Amérique du Nord et en Europe occidentale, du «terrorisme politique d'extrême droite», qui a fait 17 morts en 2017, contre zéro, quatre ans auparavant.

(L'essentiel/afp)