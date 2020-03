5 autres cadavres trouvés sous les gravats

Le bilan de l'effondrement d'un immeuble, jeudi matin à Karachi (Sud), plus grande ville du Pakistan, est monté à 16 morts, cinq cadavres ayant été retrouvés sous les gravats. Ce nouveau bilan a été communiqué par Salma Kauser, un cadre des services de santé, et confirmé par un médecin de l'hôpital public Abbasi Shaeed. Le précédent bilan, communiqué jeudi soir, était de 11 morts et 22 blessés. L'armée a été appelée en renfort pour tenter de retrouver d'éventuels survivants, a déclaré Rehan Hashmi, un cadre municipal.

«Sept personnes manquent encore, mais il est prématuré de dire si elles se trouvent ou non sous les gravats», a-t-il poursuivi. Le lieu de l'effondrement, au milieu de rues étroites, interdit l'accès à des engins lourds. Les opérations de sauvetage doivent donc se faire à la main. L'utilisation de matériaux de faible qualité et le non-respect des normes sont généralement la cause de ces désastres au Pakistan.

(L'essentiel/afp)