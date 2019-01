Trois enfants pris au piège dans un congélateur

Un épouvantable accident est survenu dimanche à Suwannee (Floride). Un enfant de 6 ans et sa petite sœur d'un an étaient en train de jouer dans le jardin de leur maison, avec une copine âgée de 4 ans quand, pour une raison indéterminée, ils ont eu l'idée de grimper sur un congélateur et d'entrer dedans. La police du comté de Suwannee a déclaré sur Facebook que l'appareil, récemment acquis, n'avait pas encore été branché ni emmené à l'intérieur de la maison.

La maman de la petite fille de 4 ans s'était momentanément absentée pour aller aux toilettes. Quand l'Américaine est retournée dans le jardin, elle a constaté la disparition des trois enfants. Inquiète, elle est allée réveiller la grand-maman des enfants de 6 et un an, qui les élevait. La dame était en train de dormir avant de prendre son poste de nuit. Quand les deux femmes ont finalement pensé à regarder dans le congélateur, les trois enfants ne respiraient plus. Elles ont alerté les urgences tout en essayant, en vain, de réanimer les petits. Les services n'ont rien pu faire pour sauver les bambins, morts par suffocation.

«À ce stade, nous pensons que lorsque les enfants sont entrés dans le congélateur et que le couvercle s'est refermé, le moraillon s'est refermé, emprisonnant les enfants à l'intérieur», a déclaré le bureau du shérif. Pour l'heure, les autorités ne suspectent pas un acte criminel, mais l'enquête suit son cours.

(L'essentiel/joc)