L’homme qui a enlevé la petite Cleo aurait agi seul

L’homme soupçonné de l’enlèvement d’une Australienne de 4 ans qui campait avec sa famille, aurait «agi seul» et devrait être inculpé dans la journée de jeudi, a annoncé la police. Cleo Smith, qui avait disparu de sa tente le 16 octobre dans une région reculée d’Australie-Occidentale, a été retrouvée mercredi par la police dans une maison à Carnarvon, près de l’endroit où elle séjournait en famille.

Un homme de 36 ans, qui n’a aucun lien avec la famille, a été arrêté mercredi. Le responsable de l’enquête, le commissaire Rod Wilde, a indiqué qu’il aurait «agi seul» et que son inculpation devrait intervenir dans la journée de jeudi. Blessé après son arrestation, l’homme a été hospitalisé. «Il est de retour au poste de police et est interrogé», a déclaré à la presse, Rod Wilde.

La police, qui a estimé que cet enlèvement n’aurait pas été planifié et serait «opportuniste», n’a pas précisé les chefs d’accusation dont il fera l’objet. La disparition de Cleo Smith avait suscité un immense émoi et un élan de solidarité en Australie. L’annonce de sa découverte «saine et sauve», dans une maison fermée à clé, a suscité la joie de nombreux Australiens qui redoutaient un dénouement tragique.

À quelques kilomètres de là

Le domicile de la famille de la fillette, qui se situe également dans la petite ville de Carnarvon, à quelques kilomètres de la maison où elle a été retrouvée, a aussitôt été décoré par les habitants avec des ballons et des pancartes de bienvenue. Un des policiers qui a retrouvé la fillette, Cameron Blaine, a déclaré que Cleo, à qui il a rendu visite à sa sortie de l’hôpital où elle a subi des examens médicaux, semble se porter bien.

La mère de Cléo s’est réveillée à 6 heures du matin le 16 octobre pour découvrir que la tente familiale était ouverte et que sa fille aînée avait disparu, ce qui a déclenché d’importantes recherches terrestres, aériennes et maritimes. Les intenses recherches ont mobilisé une centaine de policiers, durant deux semaines.

(L'essentiel/afp)