L'Iran «contournera avec fierté» les sanctions

Le président iranien Hassan Rohani a assuré que son pays allait «contourner avec fierté» les nouvelles sanctions américaines rétablies lundi contre les secteurs pétrolier et financier iraniens. «J'annonce que nous allons contourner avec fierté vos sanctions illégales et injustes, car elles vont à l'encontre du droit international», a-t-il dit dans un discours télévisé.

«L'Iran va mal», avait relevé Donald Trump, dimanche. «Quand j'ai pris mes fonctions, juste avant, on pensait que l'Iran allait dominer tout le Moyen-Orient, ou allait le faire dans moins de quelques années, très vite. Plus personne n'en parle aujourd'hui».

Les sanctions américaines s'apparentent à un chantage contre les pays tiers qui commercent actuellement avec l'Iran: les entreprises asiatiques ou européennes se verront interdites de marché américain si elles continuent d'importer du pétrole iranien, ou d'échanger avec des banques iraniennes ciblées par Washington. Beaucoup devraient choisir les États-Unis, ou l'ont déjà fait.

Huit pays bénéficieront toutefois d'une exemption pour le pétrole, dont la Turquie, et peut-être la Chine et l'Inde. La liste sera annoncée lundi. Ce régime de dérogations est similaire à ce que les États-Unis pratiquaient de 2012 à 2015, avant l'accord sur le nucléaire iranien négocié sous Barack Obama.

600 individus et entités sur une liste noire

À l'époque, la Chine, l'Inde, la Turquie, la Corée du Sud, le Japon et Taïwan ont notamment été épargnés de sanctions américaines, au motif qu'ils réduisaient progressivement leurs importations de brut iranien. Des années plus tard, l'administration de Donald Trump a repris la même justification.

«Il y a une poignée de pays qui ont déjà réduit de façon importante leurs importations de brut et ont besoin d'un peu plus de temps pour atteindre zéro, et nous allons leur donner ce temps», a dit le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, dans une interview, dimanche, sur la chaîne Fox.

Concernant les sanctions financières, il a redit que plus de 600 individus et entités en Iran seraient placés sur une liste noire, soit plus que ceux qui en avaient été retirés après la conclusion de l'accord de 2015.

(L'essentiel/afp)