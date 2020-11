Le pompier ne peut sauver sa femme des flammes

«C’est le pire cauchemar d’un pompier». Ces mots, écrits par un collègue de Corey Logan sur GoFundMe, résument terriblement bien la tragédie vécue par ce soldat de feu fort de plus de 20 ans d’expérience. Le soir du 10 novembre, Corey était de service à Miami (Floride) quand il a reçu une alarme sur son téléphone. Via une caméra de surveillance installée devant sa maison, le pompier a constaté qu’un voisin était en train de frapper frénétiquement à sa porte. Inquiets, Corey et son collègue Christopher ont pris la route à bord d’un camion pour s’assurer que tout allait bien.

Quelques minutes après, les deux soldats du feu ont reçu un appel de la centrale leur signalant un incendie à l’adresse de Corey, explique People. «Il a tout de suite compris. Malheureusement, quand nous sommes arrivés, le pire était arrivé. Une fumée épaisse et des flammes sortaient de sa maison, et sa femme était à l’intérieur», témoigne Christopher. Malgré leurs efforts désespérés, les deux pompiers n’ont rien pu faire pour la victime, qui était déjà décédée.

«Tout son monde s’est effondré»

«Non seulement il est arrivé le premier devant sa maison en feu, mais il a également perdu l’amour de sa vie à la suite de l’incendie. Tout son monde s’est effondré», explique Christopher. L’épouse de Cory souffrait de plusieurs problèmes de santé et dépendait beaucoup de lui. «Quand il n’était pas à la caserne, il s’occupait d’elle comme personne», poursuit-il. On ignore pour l’heure si les ennuis médicaux de la femme du pompier ont joué un rôle dans cette tragédie.

Bouleversé par le drame vécu par son collègue et ami, Christopher a lancé une collecte de fonds pour lui venir en aide. «Je demande à tous ceux qui le peuvent d’aider notre frère en ces temps tragiques. Il aura besoin d’aide pour tout ce qui concerne sa vie et la vie de sa famille», a écrit le pompier. Sur Twitter, le service du feu de Miami-Dade a présenté ses condoléances à Corey. «Comme beaucoup d’entre vous le savent, l’incendie s’est produit dans la résidence d’un de nos pompiers et malheureusement, au cours de cet incendie, sa femme est décédée tragiquement», peut-on notamment lire dans ce tweet.

(L'essentiel/joc)