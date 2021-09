«J'espère que vous brûlerez en enfer! C'était mon frère!»

Dans la tourmente depuis le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan, Joe Biden doit également faire face à la colère des familles des soldats américains tués à Kaboul, le 26 août. Dimanche, à Dover (Delaware), le président des États-Unis a été malmené au moment d’accueillir les dépouilles des treize militaires décédés dans l’attentat. Père de Jared Schmitz, 20 ans, Mark Schmitz explique au Washington Post avoir eu toutes les peines du monde à garder son calme, face à l’attitude de Joe Biden, durant la cérémonie.

Selon le père endeuillé, le président a regardé sa montre et répondu sèchement aux interpellations des proches des disparus. «N’oubliez jamais ce nom. N’oubliez jamais ce visage. N’oubliez jamais les noms des douze autres. Et prenez le temps de connaître leurs histoires», a lancé Mark Schmitz au commandant en chef. Joe Biden, qui n’aurait pas apprécié cette remarque, aurait répondu froidement: «Je les connais, leurs histoires». La Maison-Blanche n’a pas réagi à la fameuse «polémique de la montre», qui avait provoqué un tollé parmi les vétérans et les détracteurs du démocrate.

Beau Biden omniprésent

Mark Schmitz affirme par ailleurs que Joe Biden a davantage parlé de son défunt fils Beau que des treize soldats tués en Afghanistan, écrit The Independent. «Comme il n’arrêtait pas de parler de son fils, j’ai perdu tout intérêt», déplore l’Américain, qui se défend de vouloir insulter le président. «Mais cela ne me paraissait pas approprié qu’il consacre autant de temps à son propre fils», estime-t-il. Beau Biden, vétéran d’Irak, a succombé à un cancer en 2015. Son père pensait pouvoir créer un lien avec les familles des victimes de Kaboul, en partageant avec elles sa douloureuse expérience.

Femme de Rylee McCollum et enceinte de son enfant, Jiennah McCollum s’est, elle aussi, montrée très déçue de sa rencontre avec Joe Biden, qu’elle a jugée «mise en scène et superficielle». «Vous ne pouvez pas vous agenouiller sur notre drapeau et prétendre que vous vous souciez de nos troupes. Vous ne pouvez pas merder comme il l’a fait et dire que vous êtes désolé. Cela ne devait pas arriver, et toutes ces vies sont entre ses mains», s’est-elle indignée.

Au moment où Joe Biden a quitté la base aérienne, après l’hommage aux soldats, la sœur d’une victime a hurlé dans sa direction: «J’espère que vous brûlerez en enfer! C’était mon frère!» témoigne Mark Schmitz. D’autres familles ont purement et simplement refusé de rencontrer le président. Porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki a volé au secours de son patron: «Bien que son fils n’ait pas perdu la vie directement au combat comme eux, il sait qu’il n’y a rien que l’on puisse dire, rien que l’on puisse transmettre, pour atténuer la douleur et pour soulager ce que toutes ces familles traversent», a-t-elle déclaré lundi.

(L'essentiel/joc)