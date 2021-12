Le week-​​end de camping entre potes finit en meurtre

Ce devait être un week-end sympa entre amis. Quatre jeunes originaires de l’Arizona sont partis vendredi dernier en van, direction Juniper Flats, pour un séjour en camping. L’escapade a viré au drame: un garçon est mort, un autre a été grièvement blessé et un troisième risque une mise en examen pour meurtre. La police est intervenue dans la nuit de vendredi à samedi après avoir reçu un appel inquiétant. Un adolescent de 17 ans prénommé Christopher avait essayé de s’automutiler avec un couteau. Quand ses amis ont essayé de l’en empêcher, une altercation a éclaté, selon ABC 9.

L’un des jeunes, âgé de 16 ans, a été sérieusement blessé dans la bagarre. Un autre adolescent du même âge, également blessé, a fui les lieux mais est revenu plus tard. Quin, 18 ans, a été tué. À l’arrivée des forces de l’ordre, Christopher a essayé de les affronter. Il a finalement été neutralisé et héliporté vers l’hôpital de Tucson. Le jeune homme a été arrêté lundi et mis en examen pour meurtre au second degré, tentative de meurtre, voies de fait, résistance à une arrestation et agression sur un officier de police. Il a été incarcéré et sa caution fixée à 150’000 dollars.

Selon les autorités, des substances illicites sont impliquées dans le drame. «J’ai pu vivre les moments les plus joyeux de ma vie à travers lui parce qu’il aimait tout le monde», a confié Bear Finicum, le beau-père de Quin. Le jeune homme était passionné de musique et de géologie. «Il voulait que les choses qu’il trouvait précieuses sur cette Terre aient un sens pour quelqu’un d’autre», a expliqué Tric Pliley, sa grand-maman. Des proches ont lancé une collecte de fonds pour aider la famille à payer l’enterrement de Quin.

(L'essentiel/joc)