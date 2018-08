Trump censure un communiqué sur McCain

Donald Trump et le sénateur républicain John McCain n'ont jamais caché leur mépris mutuel. Il ne s'agissait pas seulement d'un problème d'affinités personnelles. Leurs différends étaient fondamentaux, sur leurs valeurs, et se sont exposés publiquement. En 2016, John McCain avait annoncé qu'il ne voterait pas pour le milliardaire. Gravement malade, il avait récemment fait savoir qu'il refusait que le président américain se rende à ses funérailles.

Dans la pluie d'hommages qui a succédé à l'annonce du décès du sénateur, celui de Donald Trump s'est démarqué par sa froide sobriété: «Mes condoléances et mon respect le plus sincère pour la famille du sénateur John McCain. Nos cœurs et nos prières sont avec vous!» a-t-il posté sur Twitter. D'après le Washington Post, la réaction du président des États-Unis aurait dû prendre une autre forme.

«On en attend plus d'un président américain»

Avant même le décès du sénateur, des employés de la Maison-Blanche, dont la porte-parole Sarah Huckabee, avaient rédigé un communiqué. Le texte évoquait le service militaire de McCain au Vietnam, où il a été torturé pendant cinq ans, et le désignait comme un «héros». À l'annonce de la mort de l'ex-pilote, Donald Trump, qui a souvent remis en question l'héroïsme du défunt, a refusé que ce communiqué soit diffusé. Un simple tweet a donc été publié.

L'attitude du dirigeant a indigné ses propres supporters. «C'est atroce. Dans des moments comme ceux-là, on en attend plus d'un président américain quand il s'agit de la mort d'un véritable héros américain», a notamment réagi Mark Coralla, ancien porte-parole de l'équipe d'avocats de Trump. En 2015, le milliardaire, alors candidat à la présidentielle, avait déclaré face à des électeurs en Iowa: «McCain n'est pas un héros de guerre parce qu'il a été capturé. J'aime les gens qui n'ont pas été capturés». Le New York Daily News rappelle qu'à l'époque, Donald Trump avait bénéficié à cinq reprises de dispenses pour éviter la guerre au Vietnam.

(L'essentiel/joc)