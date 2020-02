Il freine exprès pour se faire rentrer dedans

Raymond Tang, un chauffeur professionnel, a volontairement freiné devant deux véhicules autonomes de Waymo, appartenant à la filiale du groupe Alphabet (Google) qui le suivaient, se faisant emboutir l'arrière de son véhicule. Les images ont été enregistrées par les caméras embarquées dans les voitures autonomes. Au moment de la collision, les deux véhicules étaient en mode manuel, avec chacun son passager superviseur aux commandes.

Arrêté par la police, Raymon Tang a dit avoir voulu «vérifier les freins» des véhicules. La collision n'a pas fait que de petits dommages matériels. L'un des passagers superviseur a en effet dû être soigné pour des blessures mineures et des complications respiratoires.

Viré après un contrat d'un an

Raymond Tang n'en était pas à son coup d'essai. Selon le rapport de police relayé par l'agence AP, il aurait également commis plusieurs crimes contre des véhicules Waymo, à Chandler, entre le 23 octobre et le 10 décembre 2019. Et le chauffard est une vieille connaissance de Waymo. Il avait travaillé pour Genesis10, une agence spécialisée qui recrutait des chauffeurs pour la filiale du groupe Alphabet.

Waymo avait mis fin à son contrat, il y a près d'un an, estimant qu'il n'avait pas respecté «les normes élevées de sécurité de la société». Raymond Tang devra répondre devant les juges de voies de fait graves et de dommages criminels, ainsi que de délits mineurs pour mise en danger et conduite imprudente.

